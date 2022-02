Helicóptero da Brigada Militar cai durante treinamento com oficiais

Uma aeronave de treinamento da Brigada Militar caiu na manhã desta quinta, em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu durante a realização de um exercício. As informações são do portal Acontece no RS.

VEJA MAIS

Segundo a Brigada, um aluno-piloto fazia uma manobra simulada de pane a baixa altura, mas ele e o instrutor-piloto não conseguiram recuperar a altitude. O equipamento tombou no solo e sofreu danos estruturais. As razões do acidente ainda são desconhecidas.

Os dois policiais, um tenente-coronel e um major, não ficaram feridos, “estão bem e passam por avaliação médica”. A corporação não informou qual o modelo do helicóptero que sofreu o acidente.

Diante do acidente, o aeroporto de Capão da Canoa foi fechado para pousos. O local está isolado para a realização de uma perícia por parte do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) e da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Nota da Brigada Militar

A Brigada Militar informa que na manhã desta quinta-feira (10/02), por volta das 10h, em instrução regulamentar em aeronave de treinamento, no aeroporto de Capão da Canoa, ao finalizar manobra simulada de emergência, os pilotos não conseguiram recuperar a altitude e tombaram.

A bordo estavam os pilotos aluno (major) e instrutor (tenente-coronel), que não ficaram feridos, estão bem e passam por avaliação médica preventiva. O local foi isolado para avaliação dos órgãos responsáveis pela investigação na área de aviação (Cenipa e Anac).

O aeroporto está fechado para pousos até a liberação da área pelos órgãos de investigação de acidente aeronáutico.

*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política