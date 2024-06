Heineken muda fórmula da cerveja no Brasil sem avisar a consumidores

A sede brasileira da cerveja Heineken alterou há pelo menos três anos a fórmula original da cerveja sem comunicar os consumidores. A notícia foi divulgada pelo jornalista Guilherme Amado, colunista do jornal Metrópoles.

A fórmula original da Heineken, divulgada em toda a publicidade da cervejaria, determina que a bebida seja produzida em 28 dias, porém, documentos obtidos pelo jornalista, apontam que, desde 2021, a cerveja vem sendo produzida também em 21 e 23 dias.

Em nota, a Heineken afirmou que o tempo de produção da cerveja varia em cada cervejaria. “Trabalhamos com, no mínimo, 21 dias, podendo chegar a 28 dias, média que ficou popularmente conhecida, ou até mais, variando de acordo com a tecnologia e necessidade de cada cervejaria, sempre com a premissa de garantir nosso padrão global de qualidade e sabor único de Heineken. Lembrando que o tempo de fermentação de Heineken sempre foi acima da média de outras marcas premium e mainstream do mercado”, afirma a empresa.

Em seu site oficial, a Heineken afirma que a cerveja é produzida da mesma forma desde 1873, quando foi fabricada pela primeira vez. A empresa menciona em seu site, inclusive, que a cerveja demora “longos 28 dias” para ficar pronta. A coluna não encontrou nenhuma menção às mudanças feitas no Brasil.

*(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia)