Grupo invade e saqueia farmácia no centro de São Paulo após ação na Cracolândia; vídeo

Uma farmácia localizada na praça Júlio Mesquita, no centro de São Paulo, foi invadida e saqueada por volta das 8h da manhã desta sexta-feira (7) por um grupo de cerca de 50 pessoas. As imagens das câmeras de segurança da drogaria São Paulo mostram o momento em que os indivíduos entraram no estabelecimento enquanto funcionários trabalhavam.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), o incidente ocorreu logo após uma ação de “zeladoria urbana” e desobstrução das vias públicas na região central conhecida como Cracolândia, realizada em conjunto pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), Polícia Militar, Polícia Civil e Subprefeitura da Sé.

A SMSU afirmou que durante a ação, um grupo de pessoas invadiu a drogaria e saqueou alguns produtos da loja. As imagens do episódio mostram que muitas pessoas conseguiram sair do local com remédios e outros produtos saqueados. No entanto, a GCM controlou a situação imediatamente e não houve confrontos, feridos ou condução de pessoas ao DP.

Além da farmácia, outros vídeos circulando nas redes sociais mostram pessoas saqueando um pequeno mercado na mesma região.