Grávida tem alta após acidente de carro que matou marido e filho de 1 ano

Uma mulher grávida que sobreviveu ao acidente de carro que matou o marido e o filho de apenas 1 anos e seis meses, na noite de 31 de dezembro, teve alta do hospital onde foi atendida, em Sorocaba. A tragédia aconteceu na Rodovia Francisco José Ayub, em Pilar do Sul (SP).

A família morava no bairro Sapopemba, em São Paulo (SP), e estava indo passar o Ano Novo na casa de parentes, em Pilar do Sul. No outro veículo, uma caminhonete, estava um homem, morador de Salto de Pirapora (SP). A colisão frontal entre os dois carros foi no km 132.

Euclides José Morais Junior, de 52 anos, e o filho, Luiz Miguel, não resistiram aos ferimentos e morreram a caminho do pronto-socorro da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na ocasião, a mulher de 47 anos foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Sorocaba Adib Domingos Jatene.

O motorista da caminhonete foi socorrido consciente, levado à Santa Casa de Pilar do Sul e teve alta na manhã desta sexta-feira (1º).

Segundo a Polícia Militar, chovia no momento do acidente. Um terceiro motorista, que teria fugido do local, fez uma manobra irregular e acabou fechando um dos veículos, provocando a batida de frente.

Um boletim de ocorrência foi registrado e as causas do acidente vão ser apuradas pela Polícia Civil. Os corpos de pai e filho serão enterrados em São Paulo.