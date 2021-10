Grávida é esfaqueada por adolescente que namora seu ex-marido

Cinthia Mabel Giménez Osorio, de 19 anos, foi esfaqueada nesta segunda-feira (18), na cidade de Pedro Juan Caballero, na fronteira do Paraguai com o Brasil. A jovem está grávida, no quinto mês de gestação, quando foi atacada pela atual namorada de seu ex-marido. O crime foi destaque no portal Campo Grande News.

A adolescente, que também está grávida, teria cometido o crime por ciúmes, segundo a mãe da vítima. Não há informações se o pai do bebê que Cinthia está esperando é do ex-marido da jovem.

De acordo com a Polícia Nacional, Cinthia estava na rua, quando foi atacada pela menor e golpeada várias vezes com uma faca. A vítima foi socorrida pelos bombeiros voluntários e levada para o Hospital Regional do município.

A adolescente foi encontrada na mesma região onde aconteceu o crime. Ela foi levada para a sede da Polícia Nacional.

Em entrevista à Rádio Oasis, o médico Osmar Fariña afirmou que a mulher recebeu sete facadas, mas está estável. Os golpes foram superficiais e o bebê não foi atingido.