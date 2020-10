Grávida de 4 meses e homem achados mortos em carro foram queimados vivos

Uma mulher gestante e um homem foram queimados vivos dentro de um carro, em São Paulo. Segundo investigações da Polícia Civil, o casal foi encontrado carbonizados e amarrados. Os suspeitos jogaram gasolina e atearam fogo no veículo.

Ellen Priscila Ferreira da Silva, de 24 anos, e Ely Carlos dos Santos, de 39, foram identificados pela família da gestante, após reconhecimento do veículo. O resultado do exame de DNA está em análise em um laboratório especializado.

O carro com os corpos foi encontrado no último dia 17, mas a informação de que as vítimas foram queimadas vivas só foi confirmada nessa quinta (29), após a prisão de quatro suspeitos. Os detidos são três homens, de 19, 35 e 38 anos, e uma mulher de 36.