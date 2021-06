Governo usou só 30% da verba destinada à compra de vacinas da Covid-19

Dos R$ 22,29 bilhões autorizados para a aquisição de vacinas contra a covid-19, apenas R$ 6,9 bilhões foram efetivamente usados. Ou seja, até maio, o Governo Federal usou apenas 30% do dinheiro previsto para a compra do imunizante. É o que mostra o levantamento realizado pelo portal Metrópoles, com base nos dados publicados pelo Painel de Monitoramento dos Gastos da União para a Covid-19, do Tesouro Nacional.

No ano passado, o governo também havia utilizado apenas uma parcela do montante liberado para esse fim: R$ 2,2 bilhões de R$ 24,51 bilhões (9% do total). Tecnicamente, os valores que ainda não foram honrados ficam como “restos a pagar”, no orçamento do ano seguinte.

Desde o início das negociações por vacinas, o governo federal é criticado devido à demora para fechar acordos e garantir doses ao país. O Ministério da Saúde afirma que já tem conversas adiantadas para adquirir mais 500 milhões de doses.

Até o momento, o Ministério da Saúde distribuiu 115,1 milhões de doses. Cerca de 62 milhões de brasileiros receberam a primeira dose (36% da população adulta) e 24 milhões, a segunda. O Brasil já computou quase 18 milhões de casos de infecção e mais de 500 mil mortes em decorrência da Covid-19.