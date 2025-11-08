Capa Jornal Amazônia
Governo federal envia ajuda a municípios paranaenses devastados por ciclone

Ministro Waldez Góes anunciou ajuda humanitária nas cidades atingidas

O Liberal
fonte

Ministro Waldez Góes anunciou ajuda humanitária (Foto: Antônio Cruz | Agência Brasil.)

O governo federal anunciou o envio de equipes de ajuda humanitária e apoio à reconstrução dos municípios paranaenses atingidos por um forte ciclone. A declaração foi feita pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, por meio das redes sociais.

Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, foi um dos municípios mais impactados. Até o momento, a Defesa Civil do estado registra quatro mortes e 432 feridos na cidade. Mais de 50% da área urbana do município foi afetada, com diversos imóveis, incluindo residências, comércios e prédios públicos, sofrendo destelhamentos, muitos deles totais. Houve ainda colapsos estruturais, danos à malha viária e à rede elétrica, o que deixou parte da população sem energia.

O ministro Waldez Góes afirmou estar em contato com os prefeitos de Rio Bonito do Iguaçu e Laranjeiras para orientar sobre os procedimentos para o decreto de situação de emergência.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também se manifestou, prestando solidariedade às famílias. "Este é um momento de união e de soma de esforços entre governos e sociedade para apoiar a população e reconstruir o que foi perdido", afirmou por meio das redes sociais.

Palavras-chave

ciclone no paraná

ajuda humanitária
Brasil
.
