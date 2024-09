Governo entra com primeira ação por danos climáticos contra a Amazônia

POR VIA DAS DÚVIDAS

Rede TV! decide parafusar no chão cadeiras de debate após agressão de Datena a Marçal

A decisão foi tomada nesta segunda-feira (16), após o ocorrido no debate do domingo à noite na TV Cultura, em que o candidato José Luiz Datena (PSDB), em um acesso de fúria, ergueu sua cadeira do chão e partiu com ela para cima do adversário Pablo Marçal (PRTB).