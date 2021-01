Governo determina toque de recolher em todo o Estado do Amazonas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, decretou toque de recolher no Estado das 19h às 6h como medida urgente de contenção da proliferação da Covid-19 no Estado. O decreto foi publicado e anunciado, em transmissão ao vivo, na manhã desta quinta-feira (14) e passa já passa a valer a partir de hoje.

Apenas os trabalhadores dos serviços considerados essenciais - como saúde, segurança pública e mídia - é que poderão circular depois do horário delimitado pelo lockdown. As farmácias permanecerão abertas, mas, somente para entregas em domicílio. Também serão mantidos os transportes de produtos essenciais à vida.

Segundo Wilson Lima, embora as medidas anunciadas hoje possam parecer radicais, elas são necessárias para proteger a vida da população. Outra frente emergencial de ação, deslanchada em conjunto com órgãos federais, visa abastecer os hospitais das redes pública e privada de saúde com oxigênio, insumo que hoje já estava em falta na capital.

O governador também fez questão de reconhecer o esforço sobre-humano que vem fazendo os profissionais que atuam na linha de frente do combate à pandemia no Estado, e fez um apelo à população para que faça a sua parte, mantendo o isolamento social e as medidas de higiene.