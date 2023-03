Governo anuncia novo programa de oferta de médicos em regiões carentes de profissionais

O governo federal lançará em breve um novo programa de oferta de médicos em regiões mais afastadas dos centros urbanos, seguindo os moldes do Programa Mais Médicos, criado em 2013 durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. Ainda sem nome definido, o programa está sendo chamado de Mais Saúde para os Brasileiros e terá incentivos para que médicos recém-formados atuem em regiões mais carentes de profissionais, além de incluir a formação de especialistas na atenção básica.

Em entrevista à imprensa após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, explicou que o objetivo é aumentar tanto a oferta quantitativa quanto qualitativa dos serviços de assistência básica no país, garantindo que todas as cidades, regiões, distritos e localidades distantes tenham a possibilidade de contar com médicos para atender à população.

Ao contrário do Mais Médicos, que incluiu médicos estrangeiros, o novo programa dará prioridade aos médicos brasileiros. Rui Costa informou que ainda não há previsão para incluir médicos estrangeiros no programa, mas médicos brasileiros formados no exterior terão a possibilidade de validar seus diplomas. "O programa de revalidação volta para possibilitar que essas pessoas possam trabalhar, ter sua formação validade e possam a trabalhar ajudando a alcançar essa assistência [em saúde]", disse o ministro.

Governo deve retomar o credenciamento de serviços de saúde

Além disso, na próxima semana, o Ministério da Saúde deve retomar o credenciamento de serviços de saúde que estão sem financiamento do governo federal, como unidades de saúde e odontológicas criadas pelos municípios que estão sem funcionar por falta de recursos. A medida visa cumprir a lei que prevê a participação do governo federal no financiamento desses serviços.

O presidente Lula vem comandando reuniões ampliadas com ministros de diversas áreas para apresentação de projetos e políticas públicas e para avaliação do balanço das pastas e projeções futuras. Na área da educação, por exemplo, Rui Costa informou que em breve serão anunciados programas de expansão da escola em tempo integral e de alfabetização na idade certa, que deve atender 100% dos municípios brasileiros.