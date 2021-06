Governador do Amazonas não irá à CPI da Covid nesta quinta

Na última quarta-feira (10), a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu que o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), poderia não comparecer à CPI da Covid. Após esse aval, a assessoria do gestor estadual confirmou que ele não irá à Comissão para prestar esclarecimentos. Com isso, a sessão da CPI nesta quinta deve se restringir à votação de requerimentos de convocação e pedidos de quebra de sigilo.

Ao todo, a CPI aprovou as convocações de nove governadores, eles entre o do Pará, Helder Barbalho. Os chefes de executivos estaduais recorreram ao Supremo para não depor.

No caso de Wilson Lima, a ministra Rosa Weber entendeu que, como o governador já foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e é investigado por suposto envolvimento em um esquema de desvio de verbas destinadas ao enfrentamento da pandemia de Covid, ele tem direito de não dar respostas que possam incriminá-lo.

Se não tivesse obtido decisão favorável no STF, o governador do Amazonas seria o primeiro a depor, na condição de testemunha, se comprometendo a dizer a verdade, sob risco de incorrer no crime de falso testemunho

Os senadores pretendiam questionar Lima sobre suspeitas de desvios de recursos que deveriam ter sido usados contra a pandemia, além do colapso na saúde do estado, com a crise de oxigênio.