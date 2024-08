'Golpe do 0800': sistema antifraude da Anatel vai identificar empresas que ligam

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está desenvolvendo um sistema capaz de identificar chamadas desconhecidas, exibindo o nome e a logomarca de quem originou a ligação. O objetivo é, entre outros, combater o chamado “golpe do 0800”, no qual criminosos se passam por falsas centrais de atendimento de bancos para extorquir vítimas.

A agência ainda não divulgou detalhes de como o sistema funcionará, mas informou que mais detalhes devem ser revelados em outubro.

Até o momento, sabe-se que os principais bancos do País e as empresas de telecomunicações estão testando as funcionalidades. Claro, TIM e Vivo estão entre as operadoras de telefonia móvel participantes do projeto.

Chamado de “Origem Verificada”, o sistema pretende autenticar a chamada, por meio de uma camada adicional de verificação da numeração e sua origem.

“Essas funcionalidades são muito úteis para proteger contra fraudes e golpes que envolvem a adulteração do número do chamador, além de fornecer ao consumidor informações mais precisas sobre quem está ligando, facilitando a decisão de atender ou não”, informa a Anatel.

A agência destaca a complexidade do projeto, que envolve a colaboração de dezenas de empresas com acordos jurídicos, comerciais e técnicos distintos. Por isso, a expansão será gradual e dependerá também da atualização dos aparelhos, que está sendo realizada pelos principais fabricantes no país, segundo a Anatel.

A Anatel esclareceu que o sistema não é um “software que protege os celulares contra roubo de dados por meio da identificação de chamadas autênticas”. Isso porque não é necessário baixar nenhum software, não haverá cobrança pelo serviço, nem será preciso tomar qualquer providência.

"Os aparelhos estão sendo atualizados pelos fabricantes para serem compatíveis com essas funcionalidades. O objetivo é fornecer ao consumidor mais informações sobre a chamada, o que deve ajudar na conscientização contra fraudes", informa a nota da agência.

A Associação Brasileira de Telesserviços (ABT), representante das empresas de call center, elogiou a iniciativa. "Acreditamos que os novos recursos trarão maior transparência, melhorarão a experiência do cliente e, com um maior índice de ligações atendidas, ajudarão a preservar os empregos dos profissionais de call centers", diz, em nota.