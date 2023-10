GM demite trabalhadores por telegrama após queda nas vendas

A General Motors (GM) anunciou no sábado (21) a demissão de funcionários em três de suas fábricas no Brasil, localizadas em São José dos Campos, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes, todas situadas no estado de São Paulo.

Os trabalhadores foram notificados das demissões por meio de e-mails e telegramas, pegando-os de surpresa, e a montadora não divulgou o número exato de pessoas afetadas por essa medida.

A GM justificou os cortes alegando uma diminuição nas vendas e nas exportações, e ressaltou que, embora compreenda o impacto que essa decisão pode ter na vida das pessoas, considera a adaptação necessária.

Os sindicatos e os próprios trabalhadores foram surpreendidos por essa medida, afirmando que não houve negociações prévias sobre as demissões. Em Mogi das Cruzes, a montadora havia proposto um Plano de Demissão Voluntária dois meses atrás, mas a categoria não aprovou a proposta.

Desde o dia 3 de julho, cerca de 1,2 mil trabalhadores na fábrica de São José dos Campos estão em layoff, uma suspensão temporária dos contratos de trabalho que pode durar até 10 meses, sujeita à avaliação da empresa.