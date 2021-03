Gêmeas que fizeram readequação de sexo voltam para casa

As gêmeas transexuais Sofia Albuquerck e Mayla Phoebe, de 19 anos, foram liberadas pelos médicos a voltar para casa, na sexta-feira (26). Elas foram submetidas a uma cirurgia de readequação sexual, em fevereiro, em Blumenau (SC).

Agora, elas terão acompanhamento médico por telemedicina, mas vão precisar retornar à clínica catarinense em fevereiro do ano que vem para consulta ginecológica. As irmãs são de Tapira, Minas Gerais. O procedimento foi bem-sucedido.

Mayla passou pelo procedimento no dia 10 e Sofia, no dia seguinte. As cirurgias duraram em média 4h. Após a alta, as irmãs continuaram em Blumenau, em um primeiro momento, para acompanhamento médico.

O procedimento raro foi o primeiro realizado em gêmeas em Santa Catarina e provavelmente no Brasil. O caso foi noticiado em pelo menos 36 países, segundo a assessoria da clínica responsável pelo procedimento.

As gêmeas nasceram com o sexo biológico masculino, mas se sentiam mulheres e discutiam a transição para o feminino havia anos.

O cirurgião afirma que o resultado estético esperado será alcançado completamente entre 18 e 24 meses após a cirurgia, mas a funcionalidade urinária dos órgãos já está restabelecida.