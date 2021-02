Gêmeas de 19 anos passam por cirurgia para mudança de sexo

Após bullying, preconceito e até ameaças de morte, duas irmãs gêmeas de 19 anos farão cirurgias para mudança de sexo nesta semana, em Blumenau (SC). O primeiro procedimento é realizado nesta quarta-feira e deve durar até a noite. A segunda cirurgia será nesta quinta-feira.

As irmãs nasceram com o sexo biológico masculino, e começaram o tratamento hormonal há quatro anos.

Estarão à frente das cirurgias os médicos José Carlos Martins Junior e Cláudio Eduardo, no Transgender Center Brazil — Hospital Santo Antônio, que atendem pacientes no Brasil e no exterior.