Gaúcha desfaz casamento com Carlos Bolsonaro a dias da cerimônia

Carlos Bolsonaro, o filho "02" do presidente Jair Bolsonaro, não vai mais se casar. A estudante de Administração Georgia Paiva Azambuja, de 26 anos, rompeu o noivado com vereador do Republicanos-RJ a dois dias da cerimônia. A informação é do jornal Zero Hora.

Segundo o veículo, a jovem reavaliou a relação e disse que não se considera pronta para engatar um casamento com um político que tem o nome cercado de polêmicas. Ainda segundo o jornal, a família Bolsonaro desembarcaria no Rio Grande do Sul no próximo sábado (26) para a cerimônia.

Esta não é a primeira vez que o relacionamento do casal passa por apuros. Em dezembro, Georgia teria comunicado a seus parentes que terminara a relação com Carlos. Os dois estavam juntos desde 2018.

O jornal aponta ainda que a decisão foi tomada depois que a estudante escutou um sermão do padre durante o casamento ds prima, no final do ano passado.

Agora, Georgia se prepara para uma viagem com amigas para as Ilhas Maldivas.