Garoto de 9 anos é morto a facadas e irmão é o principal suspeito

Uma criança de 9 anos foi morta a facadas nesta quarta-feira (6). O principal suspeito de ter matado Pietro da Silva Alves é seu irmão mais velho, de 34 anos, que não teve o nome divulgado e está foragido. O corpo do menino foi encontrado às margens de uma rodovia. O crime aconteceu em Teixeira de Freitas, município no sul da Bahia. As informações são do jornal Metrópoles.

O corpo do menino foi encontrado às margens da BR-101. Pietro foi identificado pelos familiares através das roupas e sandália que usava.

De acordo com os familiares do menino, o homem foi a última pessoa a ser vista com a criança. Na noite de terça-feira (5), a mãe da vítima viu Pietro pela última vez, quando encontrou os dois filhos na casa onde mora, quando chegou do trabalho.

Uma das primas da criança, que não quis se identificar, afirmou que a mãe da vítima colocou o filho para dormir e também adormeceu. No entanto, pouco tempo depois, quando acordou, não encontrou mais Pietro e o irmão na residência. A família realizou buscas pela região, mas sem sucesso.

Com os desaparecimentos, a mãe da vítima achou que os filhos poderiam ter sofrido um sequestro, mas percebeu que os pertences do filho mais velho não estavam mais na residência.

Ainda de acordo com a família, o suspeito mora em outro estado. Ele estava na cidade há cerca de dois meses para conhecer os familiares.

Para eles, o crime foi motivado por ciúmes. Isso porque o homem já teria demonstrado esse sentimento em relação à vítima. O suspeito dizia à mãe que Pietro tinha família, amigos e carinho, enquanto ele não teve as mesmas coisas quando era criança.

O corpo do menino foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do município. Não há detalhes sobre o velório e sepultamento da vítima. O suspeito continua sendo procurado pela polícia.