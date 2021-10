Fundador da Canção Nova, bispo mais velho do Brasil morre aos 101 anos

Morreu, na manhã desta segunda-feira (11), em um hospital na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, aos 101 anos, o Bispo Emérito da Diocese de Taubaté (SP), Dom Antônio Afonso Miranda, fundador da comunidade Canção Nova e bispo mais velho do Brasil. Ele estava internado no Hospital Albert Sabin, após ter sofrido uma queda em que fraturou o fêmur. Dom Antônio chegou a ter alta, mas 10 dias depois voltou para a unidade após se sentir mal. As informações são do G1 da Zona da Mata.

Nas redes sociais, a comunidade Canção Nova, maior complexo católico de comunicação do mundo, comunicou o falecimento. "Nós Canção Nova sentimos muito com o falecimento, Dom Antônio foi quem impulsionou Monsenhor Jonas Abib em seu trabalho de evangelização junto aos meios de comunicação social. Somos gratos pelo seu papel importante junto ao Monsenhor Jonas, no surgimento da comunidade", escreveu.

Mineiro da cidade de Cipotânea, cidade famosa por ser berço de mais de 60 padres e 5 bispos no período de menos de 100 anos, Dom Antônio nasceu em 14 de abril de 1920. Nove anos depois, mudou-se com a família para Mercês (MG) e entrou para o seminário da congregação dos Sacramentinos de Nossa Senhora no dia 1º de fevereiro de 1933. Foi aluno e dirigido pelo fundador, padre Júlio Maria De Lombaerde, hoje com nome em processo de beatificação na Santa Sé.

Nos três anos de Teologia que cursou no seminário do Coração Eucarístico, em Belo Horizonte, conseguiu em todos os anos e em todas as matérias excelentes notas. Foi ordenado sacerdote em 1º de novembro de 1945 e, como padre, dirigiu os seminários do Bom Jesus, em Manhumirim, e São Rafael, em Dores do Indaiá, onde também foi pároco por 16 anos em três diferentes períodos.

Em 8 de novembro de 1971, foi nomeado bispo de Lorena (SP) e tomou posse em 23 de janeiro de 1972. Entre as grandes realizações do primeiro governo diocesano, registra a fundação da Comunidade Canção Nova, que se tornou o maior complexo católico de comunicação do mundo. Chamou o Padre Jonas Abib e o designou para um trabalho de evangelização junto à juventude tendo como púlpito os meios de comunicação.

Em 1977 foi transferido para a Diocese de Campanha (MG) como bispo coadjutor, com direito à sucessão, e administrador apostólico com plenos poderes, em razão da doença de Dom Othon Motta, que o impedia de dirigir aquela diocese. De Campanha foi transferido para a Diocese de Taubaté (SP) para suceder a Dom José Antônio do Couto, acometido de dois AVCs que o impediram de governar.