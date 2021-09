Funcionário é dado como desaparecido, mas era mantido preso em elevador de supermercado

O funcionário de uma rede de supermercados passou cerca de 36 horas preso em um elevador do estabelecimento sem comer e sem beber. Empregado do Carrefour de São Paulo há sete anos, ele foi dado como desaparecido pela família no sábado (25) e só foi encontrado no elevador na manhã de segunda-feira (27). As informações são do Yahoo.

A família iniciou os alertas depois que o funcionário não retornou para casa. Imagens dele começaram a ser divulgadas nas redes sociais por familiares e amigos, na tentativa de encontrá-lo. Durante todo esse tempo, o homem ficou sem comidas e bebidas. O boletim de ocorrências não chegou a ser registrado, pois a polícia orientou a família a aguardar 24 horas. Ele foi encontrado depois que uma equipe de manutenção foi acionada para consertar o elevador, na segunda-feira (27). No domingo (26) o estabelecimento funcionou, mas ninguém teve acesso ao elevador.

Em nota, a rede informou que por ser uma área restrita aos funcionários, ela é pouco visitada no dia a dia. Além disso, eles afirmaram que uma investigação foi aberta para apurar porque "o funcionário supostamente não pediu ajuda". Ainda segundo o estabelecimento, o homem passa bem e se encontra em casa com sua família. Ele chegou a ser atendido em um hospital da cidade e está com o apoio de uma assistente social e uma psicóloga.