Funcionário de O Globo está em estado gravíssimo após ser baleado por engano

Foi baleado na última quinta-feira (21), no Complexo de Israel, no bairro do Cordovil, no Rio de Janeiro, o gerente de projetos do Jornal O Globo, Christiano Coimbra, de 43 anos. Ele estava em um dos acessos à Cidade Alta quando foi atingido nas costas por criminosos. O funcionário tentava fugir de um engarrafamento na Avenida Brasil e, ao seguir a orientação do GPS, acabou entrando na comunidade. Ao perceber o endereço, ele ainda tentou dar a volta, mas acabou sendo baleado quatro vezes.

Ferido, Cristhiano conseguiu ir para a pista principal mas, desorientado, acabou batendo o carro. A PM chegou no local às 7h e socorreu o gerente.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta (22) Christiano foi transferido para o Hospital Copa Star em estado gravíssimo. Antes ele estava internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde passou por uma cirurgia e precisou de doações de sangue.