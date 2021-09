Funcionário de frigorífico morre ao cair dentro de máquina de hambúrguer

Um acidente de trabalho deixou os funcionários de um frigorífico em estado de choque. O colaborador de uma empresa terceirizada da JBS Seara Alimentos, identificado como Rodrigo Roa Álvares, de 37 anos, morreu após cair em uma máquina de fazer hambúrguer. A tragédia ocorreu na noite do último domingo (29) em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e foi divulgada pelo portal A Crítica Campo Grande.

A vítima tinha mais de 10 anos de experiência no ramo e, na ocasião do acidente, fazia manutenção da máquina. Ao cair ele teve parte do corpo triturado e morreu no local.

Segundo as primeiras informações apuradas pela Polícia Civil, chamada para investigar as causas do acidente, um outro mecânico que estava no local na hora em que tudo aconteceu relatou que Rodrigo Alvares estava trocando os rolamentos e embuxamentos da máquina. Depois de terminar o serviço ele voltou para fazer alguns ajustes.

O mecânico relatou que estava embaixo da máquina, fechando a tampa, quando ouviu um grito. E observou que a misturadora de hambúrgueres estava sem trava de segurança, mas não soube informar em que momento o cadeado foi retirado. Segundo o funcionário, Rodrigo estava tentando destravar o equipamento, quando foi sugado pela máquina

A polícia ouvirá uma segunda testemunha do acidente, uma funcionária que fazia a higienização no local onde tudo aconteceu. Não foi possível ouvir o relato da colaboradora na noite do acidente porque ela precisou ser levada para atendimento, pois ficou em estado de choque.

A empresa JBS disse que está acompanhando a investigação e prestando toda a assistência necessária à família da vítima. Rodrigo Alvares era casado e tinha três filhos.