Freis inovam e montam dancinha como convite para feijoada beneficente; vídeo

Um grupo de freis teve a idea de montar um vídeo alegre e divertido em forma de convite para uma feijoada beneficente. A mobilização conseguiu atrair a atenção desejada, que era promover a terceira edição da "Freijoada de Santo Antônio". O evento acontece no dia 28, na Igreja e Convento de São Francisco, no Largo do Cruzeiro de São Francisco, na Bahia.

No vídeo, os religiosos dançam e encenam uma paródia da música "Macarena". A nova letra da canção, embora simples em termos de rimas, é compensada pela energia contagiante da dança e pelo bom-humor transmitido pelos freis. Em apenas um dia, a postagem já alcançou quase 40 mil visualizações, 3 mil curtidas e cerca de 300 comentários. Assista!





Além da famosa feijoada, a programação conta ainda com atrações musicais e outras atividades de entretenimento para os participantes. É uma oportunidade única de saborear um prato tradicional, desfrutar de boa música e contribuir para uma causa benéfica. "Se você não pode estar presente, adquira e doaremos às pessoas em situação de rua. Eles precisam também", mobiliza a postagem.