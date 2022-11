Evento mineiro causa polêmica ao ‘inovar’ e servir feijoada na privada

Um perfil do Instagram que dá dicas de turismo em Minas Gerais causou polêmica na internet ao ousar e “servir” feijoada dentro de um vaso sanitário. O vídeo, na verdade, faz parte da divulgação de um evento organizado por um dos donos da página, em que ele costuma servir o prato típico para os seguidores.

Essa não é a primeira vez que Eduardo Carvalho - um dos administradores do “Coma Bem BH” - serve a feijoada de forma exótica. O evento gastronômico entrou na quinta edição. "Vem aí a 5ª Edição da melhor feijoada no vaso do Brasil, previsão pra segunda quinzena de janeiro e esse post é pra você que ficou de fora das edições anteriores", escreveu na legenda. Confira:

O post feito na última terça-feira (14) dividiu opiniões entre os internautas. Muitas pessoas que ainda não conheciam a “feijoada de vaso” se impressionaram com a invenção. Inclusive, muitos acusaram a iniciativa de ser “anti higiênica”, e não passar de uma jogada de marketing.

“Comida é algo sagrado!!!! Totalmente desnecessário.coloca o vaso na cabeça que vai chamar mais atenção”, escreveu uma internauta.

Em um segundo comentário, um dos seguidores que trabalha na produção de vasos sanitários, deixou um alerta sobre os produtos químicos que são usados para revestir o utensílio.

“Eu trabalho na produção preparando essa camada branca do vaso, cara vai tanto produto químico nisso, feito com matérias primas cancerígenas, essa parte branca se chama esmalte, o esmalte quando fica parado chega a feder tanto que temos jogar um produto para evitar odores futuramente, por isso quando uma pessoa se corta com o vaso ela custa a sarar... Cuidado”, disse.