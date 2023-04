Força-tarefa do Pará e de outros dois estados investiga suspeitos de ataque em Confresa (MT)

O Pará e outros dois estados - Tocantins e Goiás - organizaram uma força-tarefa com o objetivo de identificar e punir os criminosos que incendiaram carros e atiraram pelas ruas da cidade de Confresa, a 1.160 km de Cuiabá, em Mato Grosso, neste domingo (9). O grupo fortemente armado invadiu o quartel da Polícia Militar, roubou o armamento e foi até a sede da Brinks, empresa de transporte de valores, que ficou destruída.

Após o ataque, o município recebeu reforços da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), com unidades do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), Força Tática e helicópteros do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

VEJA MAIS

De acordo com a Sesp, "todas as suas forças de segurança atuam para restabelecer a ordem pública no município". O órgão afirma ainda que o Governo de Mato Grosso "manterá tolerância zero a atos do crime organizado e empregará todas as medidas necessárias na proporção e altura que o caso requer para encontrar e prender os criminosos e garantir a segurança da população".