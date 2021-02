Força Sindical realiza tuitaço às 15h por vacinas e auxílio emergencial

A Força Sindical informou que realizará nesta terça-feira (9) um tuitaço em "defesa da extensão do auxílio emergencial" e da universalização do acesso a vacinas contra a covid-19. A manifestação nas redes sociais está prevista para as 15h. O movimento pede aos internautas que usem as hashtags #AuxílioEmergencialJá e #VacinaJá.

Segundo o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, a extensão do auxílio emergencial é fundamental para que milhões de desempregados e de famílias sem renda tenham apoio do Estado.

As hashtags já vêm sendo usadas por políticos e personalidades que cobram do governo federal mais agilidade no combate à pandemia e seus efeitos nocivos. Entre eles, está o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que tem compartilhado notícias sobre a imunização usando a hashtag #VacinaJá.

O senador Randolfe Rodrigues também usa as tags para tratar do assunto. "Vamos reforçar os pedidos para manter o auxílio emergencial! Todo o nosso apoio à ONG Rio de Paz, que está se mobilizando para mostrar que precisamos garantir a sobrevivência de milhares de famílias que perderam suas rendas com a pandemia. #AuxilioEmergencialJÁ", escreveu no último dia 2.

Um outro movimento em prol do auxílio emergencial também está programado para esta quarta-feira (4). O ato está previsto para ocorrer ao meio-dia no Salão Verde da Câmara dos Deputados e também pedirá a ampliação do Programa Bolsa Família. O movimento é organizado pela Frente Parlamentar Mista em Defesa da Renda Básica.