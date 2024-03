Identificadas as 3 vítimas mortas após laje de supermercado desabar em Pontal do Paraná

O desabamento da laje que sustentava três caixas de água e caiu para dentro do mercado atingindo parte do depósito e da padaria do mercado, ocorreu na noite de sexta-feira (22), em Pontal do Paraná, no litoral do estado. A Polícia Civil investiga caso. As três funcionárias que morreram foram identificadas no sábado (23).

O desabamento aconteceu no início da noite da sexta-feira. A queda da laje no mercado atingiu parte do depósito e da padaria do mercado. Além das três mortes, 12 pessoas ficaram feridas. Duas delas permanecem internada no hospital de Paranaguá neste sábado (23).

Populares registraram o local do acidente instantes depois. Segundo os bombeiros, a laje possuía 50 metros quadrados, dividida em três pavimentos, separados por uma camada de concreto com 15 centímetros. Um dos pavimentos tinha três caixas de água, com capacidade de 10 mil litros cada. Em outro pavimento, estavam três caixas de 15 mil litros cada.

Supermercado foi inaugurado um dia antes do trágico acidente

No total, as caixas tinham capacidade total de 75 mil litros de água, segundo a corporação. A inauguração da unidade ocorreu na quinta-feira (21), já a abertura ao público, na sexta (22), horas antes do acidente. As buscas por vítimas duraram 14 horas.

Em nota, a Super Rede lamentou o caso, prestou solidariedade às famílias das vítimas e afirmou que está empenhada "em prestar todo o auxílio necessário às famílias das vítimas e aos feridos".

A rede disse, também, que acionou a empresa e o engenheiro responsável pela construção. Além disso, afirmou que foram "contratados peritos para realizar a análise das lajes juntamente com a perícia científica e averiguar o que motivou o acidente".

A Prefeitura de Pontal do Paraná decretou luto oficial de sete dias pelas três mortes. "O decreto é uma manifestação pública de pesar em memória e respeito às vítimas da tragédia ocorrida no município. [...] O município colabora com as autoridades na identificação das causas do acidente, se solidariza com as famílias das vítimas e continua acompanhando o estado de saúde dos feridos", diz trecho da nota.

Nas redes sociais, amigos e familiares das vítimas manifestaram mensagens de carinho. Amiga de Pryscilla Maris Tascheck Farro a definiu como "guerreira". Ela deixou três filhos.

"Que Deus de o descanso eterno a elas .Pri eu não acredito que vc se foi,descanse em paz minha amiga.Vc era uma mulher guerreira , uma excelente mãe e uma verdadeira amiga.Meu coração quase parou quando vi que vc se foi nesse trágico acidente.Deus vai consolar os seus meninos e o seu esposo. Descanse em paz minha amiga".

O Colégio Estadual Professor Paulo Freire, onde Camille estudava, publicou uma mensagem de pesar: "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Camille Vitória de Souza Dias, vítima da tragédia do desabamento do teto do supermercado. Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável".

Marisa Batista era uma das funcionárias que estava trabalhando na noite de sexta-feira (22) quando houve a queda da laje. Ela contou que ouviu um barulho antes de tudo ruir. "A gente estava trabalhando e deu um estalo e veio tudo abaixo. A gente ficou embaixo dos escombros. Eu falei 'gente, vocês estão bem? Vamos sair daqui, vamos sair daqui", relatou a vítima.

Marli Alves Martins e o marido também estavam no mercado na hora do incidente. Eles aguardavam atendimento na fila da padaria quando ocorreu a queda da laje. Ela feriu a perna, o marido está internado. Eles são de Araucária e estavam no local à passeio.

"Eu lembro que escutei um estouro e corri, ai eu estava procurando meu esposo, vi ele cheio de sangue. Tirei a camisa dele, e coloquei ali onde saia sangue para poder estancar um pouco e a gente já correu", relembrou a mulher.