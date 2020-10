Foragido há mais de um ano, assassino do ator Rafael Miguel é preso

Nesta quarta-feira (28), o empresário Paulo Cupertino Matias, acusado de matar a tiros o ator Rafael Miguel e os pais dele em junho de 2019 em São Paulo, foi preso no norte do Paraná, segundo o delegado geral da Polícia Civil de São Paulo. O assassino estava foragido havia um ano e quatro meses.

A Polícia Civil havia descoberto, na segunda-feira (26), que o empresário fez uma identidade com certidão de nascimento falsa em Jataizinho, no norte do Paraná. Ele usava nome falso de "Manoel Machado da Silva" como um disfarce para se esconder.

Acusado de atirar 13 vezes em Rafael Miguel e em seus pais - o casal João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50 -, Paulo Cupertino teria cometido o crime em junho de 2019, na Zona Sul de São Paulo. O motivo seria que ele não aceitava o relacionamento da filha com Rafael Miguel.

Em 19 de junho de 2020, a Justiça converteu o mandado de prisão temporária dele em preventiva. Desde julho deste ano, Paulo Cupertino estava na lista dos criminosos mais procurados pela polícia de São Paulo.