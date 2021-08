Flordelis: Saiba como é a rotina de presidiária da ex-deputada na cadeia

A ex-parlamentar Flordelis está presa desde o dia 13 de agosto, acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Apesar de negar as acusações, ela será julgada por um júri popular, junto com outros nove acusados. Desde então, ela passa por uma rotina diária dentro da prisão, que se resume em ficar na cela, ler a bíblia e se alimentar pouco. As informações são do Metrópoles.

Todos os dias, por volta de 7h e 8h da manhã, a cela de Flordelis passa por um “confere”, como é chamada a contagem de presos no Instituto Penal Talavera Bruce, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. A ex-parlamentar e suas companheiras de prisão ficam perfiladas, como uma tropa, para que seja feita a averiguação.

Na vida de presidiária, ela costuma sair bastante de sua cela para ir até a biblioteca, onde gosta de passar as horas. Além da Bíblia, ela sempre procura por livros religiosos. E para conseguir dormir, precisa tomar medicamentos que foram prescritos por um médico.

O presídio serve quatro refeições, por dia. No café da manhã, geralmente pão com manteiga. Para almoço e jantar, há sempre feijão e arroz, com uma proteína, frango ou carne, e salada, além de lanche. Mas, os familiares também podem levar comida, que é passada por uma revista. Flordelis sempre pede que a família leve itens de higiene pessoal, como escova de dente e, também, biscoito Maria. De acordo com relatos de funcionários, ela se alimenta pouco. Um hábito que já tinha fora da cadeia.