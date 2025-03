Fisiculturista que assassinou vendedora em loja morre na prisão

O fisiculturista Wenderson Rodrigues de Souza, que matou a vendedora Carla Gobbi em uma loja na Grande Vitória, no Espírito Santo, morreu neste domingo (30).

Wenderson Rodrigues estava preso no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (ES) desde o dia em que cometeu o homícidio. O fisiculturista, segundo informações da Secretaria Estadual de Justiça (SEJUS) do Espírito Santo, começou a passar mal na tarde de domingo (30) e os internos que dividiam a cela com ele informaram aos policiais penais do plantão. Ele foi socorrido por servidores e chegou a ser transportado para a Unidade de Saúde do Sistema Prisional (USSP), mas já havia falecido, de acordo com a SEJUS.



Relembre o caso

As tramitações legais do falecimento estão em andamento.

O fisiculturista cometeu crime de feminicídio contra Carla Gobbi Fabrete, 25 anos, no bairro Glória, em Vila Velha. O crime ocorreu no dia 10 de março, dentro da loja em que a vítima trabalhava. Wenderson levou a vítima aos fundos da loja e a esfaqueou na região do pescoço, sem possibilidades de defesa.

(Carla Gobbi foi esfaqueada na região do pescoço e não resistiu. Vítima deixou marido e filha de dois anos. Reprodução: Redes Sociais.)

A vendedora foi socorrida, mas, devido à gravidade dos ferimentos, morreu no dia seguinte (11/03) no hospital. Segundo investigações, a vítima e o assassino não se conheciam. Carla deixou marido e uma filha de 2 anos de idade.

(Wenderson assassinou Carla na loja em que a vítima trabalhava/ Reprodução.)

O fisiculturista foi preso momentos após o assassinato e próximo ao local do crime, ferindo-se com a mesma faca que assassinou Carla. Ele foi preso pelo crime de feminicídio.



Quem era Wenderson Rodrigues?

Wenderson Rodrigues era conhecido na região por vender doces fantasiado de Homem-Aranha. Nas redes sociais, se apresentava como técnico em Enfermagem e animador de eventos. Em outro perfil, ele dizia ser bicampeão estadual de fisiculturismo e coach de emagrecimento e desenvolvimento pessoal.

(Wenderson era fisiculturista e já tinha histórico de prisão / Reprodução: Redes Sociais)

Em 2016, após perder uma competição, Wendersson entrou em um período de abuso de álcool e drogas. No mesmo ano foi preso ao tentar assaltar um carro e cumpriu três meses de detenção. Na prisão, afirmou ter se convertido ao cristianismo e decidido mudar de vida. Desde então, passou a vender doces nas ruas de Vitória e Vila Velha para pagar os estudos. Também era conhecido por sempre compartilhar mensagens motivacionais em redes.



