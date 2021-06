Fiocruz recebe hoje IFA para mais 6 milhões de doses da AstraZeneca

Uma nova carga do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) da vacina Oxford/AstraZeneca está prevista para chegar hoje (23) à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O pouso do avião que trará o lote ao Brasil está programado para as 19h56, no Aeroporto Internacional Tom Jobim (RIOgaleão) .

A nova remessa do IFA será usada para a produção de 6 milhões de doses. De acordo com a Fiocruz, com o novo lote importado da China, ficam asseguradas entregas semanais até 16 de julho para o Programa Nacional de imunizações.

Segundo a Fiocruz, a AstraZeneca tem garantido entregas regulares do ingrediente necessário à produção de imunizantes, conforme acordado no ano passado no contrato de encomenda tecnológica. A instituição espera uma aceleração das próximas remessas de IFA, já que o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) permanece com uma capacidade de produção ociosa.

A Fundação alcançou até semana passada o total de 58,8 milhões de doses distribuídas, sendo 54,8 milhões produzidas pela Fiocruz e 4 milhões importadas do Instituto Serum, da Índia.