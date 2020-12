Filho mata os pais a facadas por dinheiro de venda de macaxeira

Um casal de idosos foi encontrado morto com golpes de faca. Segundo a polícia, o principal suspeito é um dos filhos. O crime ocorreu no Sítio Fazendinha, na zona rural de Pedras de Fogos, na Paraíba, durante a noite da segunda-feira (30).

De acordo com moradores da região, o jovem já havia ameaçado os pais e tentado matar uma outra pessoa em outras oportunidades. Ele, inclusive, esteve no local do crime, na manhã desta terça-feira (1) perguntando o que teria ocorrido. A população o deteve até a chegada da polícia.

Ainda segundo moradores, a casa onde o crime ocorreu era protegida por grades, justamente porque o suspeito já os havia ameaçado de morte. Na noite de segunda-feira (30), ele teria percebido que as grades não estavam fechadas e teria aproveitado para cometer o duplo homicídio.

"Infelizmente, o acusado, filho do casal, pelo que nós levantamos, queria dinheiro da venda de macaxeira. É tanto que, após a morte dos pais, ele revistou todo o imóvel para ver se conseguia esse dinheiro. Ele mesmo confessou o crime. Foi um crime por pura ruindade. Será autuado em flagrante e levado ao presídio", disse o delegado Paulo Martins, da Polícia Civil.