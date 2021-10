Fiat Pulse 2022: Veja o preço, novidades e versões do novo SUV mais potente do Brasil

Nesta quarta-feira (20), o Fiat Pulse, novo SUV da marca italiana, chegará às lojas com valores que giram em torno de R$ 79.990 até R$ 115.990. O modelo é o primeiro totalmente criado, desenvolvido e produzido no Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais, e contará com cinco versões para serem adquiridas pelos amantes de carros. As informações são do Diário do Nordeste.

Os pilares de criação do carro envolvem performance, eficiência, segurança, tecnologia, conectividade e design, além de um amplo catálogo de transmissões e motores, com a chegada do inédito Turbo 200 Flex, o 1.0 mais potente do Brasil. O veículo possui sete marchas e câmbio automático CVT. Confira as versões, valores e novidades abaixo:

VERSÕES E VALORES:

1 - Pulse Drive 1.3 MT: R$ 79.990

2 - Pulse Drive 1.3 AT: R$ 89.990

3 - Pulse Drive Turbo 200 AT: R$ 98.990

4 - Pulse Audace Turbo 200 AT: R$ 107.990

5 - Pulse Impetus Turbo 200 AT: R$ 115.990

NOVIDADES

Motor: O novo SUV estreia o motor Turbo 200 Flex, com até 130 cv com etanol, 125 cv com gasolina e 200 Nm, número acima de qualquer concorrente no segmento.

Modo Sport: O modo Sport pode ser acionado através do volante, outra exclusividade do modelo. Ele atua na direção, controle de estabilidade, mapeamento do acelerador e altera o tempo de resposta entre as marchas, o que faz o veículo aproveitar a potência máxima do Turbo 200 Flex.

Conectividade: O modelo apresenta uma nova central multimídia com telas de 8,4 e 10,1, com a presença do Fiat Connect////Me, a maior plataforma de serviços.

Tecnologia: O SUV conta com um sistema de iluminação em LED Cluster Full Digital 7 e Sistema Avançado de Assistência ao Condutor (ADAS), com frenagem de emergência.

Proteção: Dentro do carro, a proteção é feita com airbags laterais do tipo Side Head Torax. Eles avançam até a altura da cabeça do motorista e passageiro.

Segurança: O veículo é disposto do TC+, recurso que garante melhor frenagem e ajusta os parâmetros do controle de estabilidade para bloquear as rodas e transferir torque para o outro lado, aumentando a superação dos obstáculos.

Colisões: Recurso de Frenagem Automática de Emergência (AEB) para evitar colisões traseiras, usando câmera frontal para monitorar a proximidade do veículo à frente. O sistema pode acionar os freios automaticamente caso o motorista não tome nenhuma atitude.