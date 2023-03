Festa de aniversário de menino de 7 anos teve parabéns cantado em “gatês”; vídeo

A festa de aniversário de sete anos de Joaquim viralizou nas redes sociais. A família se reuniu para aquele bolinho tradicional com o tema de Gatinhos. No entanto, havia uma exigência do aniversariante: o "Parabéns pra você" tinha que ser cantado em "gatês" - ou seja, miando.

O "coro de miau" foi filmado por sua tia Ana Júllia, compartilhado no Tiktok na segunda-feira (20) e ganhou os internautas, que se animaram com a homenagem do garoto aos felinos.