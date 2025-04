Festa com gogoboys e plateia de adolescentes vira caso de Polícia; entenda

A edição 2025 da Gincana da Mulher, evento que ocorre anualmente na cidade de Coelho Neto, no Maranhão, terminou com a abertura de inquérito da Polícia Civil para investigação de irregularidades, após gogo boys se apresentarem em uma plateia formada majoritariamente por crianças e adolescentes, no último sábado (29).

O evento é promovido todos os anos pela Secretaria Municipal da Mulher de Coelho Neto, como uma forma de homenagem ao Dia Internacional da Mulher e o slogan da festa era "Alegria, empoderamento e entretenimento". Durante o evento, um gogo boy se apresentou diante do público, que era composto por mulheres e menores de idade.

(Trecho da apresentação de gogo boy na Gincana da Mulher. Reprodução/ Redes Sociais)

Nas imagens que circularam nas redes sociais é possível ver homens realizando uma performance erótica, com simulação de atos sexuais com a participação do público. Em um dos vídeos, um dos gogo boys aparece vestido de bombeiro e algumas mulheres colocam dinheiro em sua sunga.

Os moradores da região ficaram indignados e a Polícia Civil deve ouvir testemunhas e membros da Secretaria da Mulher. Uma denúncia formal foi protocolada no Ministério Público do Maranhão (MPMA). As investigações seguem.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)