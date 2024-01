Feminicídio: mulher é morta a facadas pelo ex-marido na véspera de Ano Novo

Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-companheiro na noite do dia 31 de dezembro, véspera do Ano Novo, em Planaltina, no Distrito Federal. Segundo informações iniciais dos agentes que atenderam a ocorrência, o crime teria sido motivado devido ao suspeito, de 41 anos, não aceitar o fim do relacionamento.

O pai do criminoso chegou a enviar um aúdio via whatsapp para a vítima, identificada como Jaqueline Reis, de 29 anos, sobre o perigo que ela corria. "Se eu fosse você, caía fora daí". Jaqueline deixa três filhos, de quatro, oito e 12 anos.

O principal suspeito é Luiz Cláudio de Lima Moreira, ex-companheiro dela, que fugiu do local logo após cometer o crime. Ele tem passagem pela polícia por roubo e está foragido.

Jaqueline chegou a ser socorrida por vizinhos, mas morreu ainda no local.

