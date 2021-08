Fãs da Seleção Brasileira esgotam 30 milhões de ‘BFT Tokens’ em menos de 20 minutos

Foram esgotados, em 19 minutos, 30 milhões de Brazilian Fan Tokens (BFT), os tokens do torcedor da Seleção Brasileira. Esse foi o primeiro lote a ser vendido. A oferta passou a fazer parte da história do esporte como a maior do mundo envolvendo tokens de torcedor. Em breve será anunciada a abertura da próxima rodada, em plataformas oficiais. As informações são da CBF.

Parte de um projeto entre a Bitci Technology e Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o fornecimento inicial foi finalizado conforme o planejado. Os 30 milhões de Brazilian Fan Tokens (BFT) foram vendidos a 13.658 de fãs por 0,50 de euro, exclusivamente, para compra com Bitcicoin. A CBF e Bitci também estudam a divulgação das experiências, recompensas e enquetes que os fãs poderão acessar usando os tokens do torcedor.

O BFT Token é um token real (que tem um significado coerente em verdadeira linguagem de programação) escrito na rede blockchain de Bitcichain. Ao contrário de projetos semelhantes, as carteiras frias podem ser negociadas em plataformas de negociação, em linha com os acordos.