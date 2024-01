Farmácia Popular começa a distribuir absorventes para mais de 30 mil unidades credenciadas

O Ministério da Saúde anunciou a distribuição de absorventes em mais de 31 mil unidades credenciadas no programa Farmácia Popular, direcionada a brasileiras ou estrangeiras com idade entre 10 e 49 anos, em situação de vulnerabilidade social e inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa.

A oferta se estende a grupos que vivem abaixo da linha da pobreza, incluindo estudantes de instituições públicas de ensino e pessoas em situação de rua, sem limite de renda. Até mesmo a população recolhida em unidades do sistema prisional será contemplada. O público-alvo desse programa abrangente 24 milhões de pessoas.

Como garantir o benefício?

Para garantir o benefício, as pessoas interessadas devem apresentar documento de identificação pessoal com CPF, além da Autorização do Programa Dignidade Menstrual, gerada digitalmente via aplicativo Meu SUS Digital, com validade de 180 dias. Menores de 16 anos podem adquirir absorventes por meio do responsável legal.

Em caso de dificuldades no acesso ao aplicativo ou emissão da autorização, a orientação é procurar uma unidade básica de saúde (UBS). Pessoas em situação de rua podem buscar os absorventes nos centros de referência da assistência social (CREAs), enquanto as recolhidas em unidades do sistema penal terão a entrega coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A iniciativa faz parte do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual, que integra diversas áreas como Saúde, Direitos Humanos e Cidadania, Justiça e Segurança Pública, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e Mulheres e Educação.

O Ministério da Saúde enfatiza que essa ação é fundamental no combate às desigualdades causadas pela pobreza menstrual, representando um avanço significativo para garantir o acesso à dignidade. A pobreza menstrual, associada a tabus culturais, pode levar à evasão escolar e desemprego, sendo que no Brasil, uma em cada quatro meninas falta à escola durante o período menstrual e cerca de quatro milhões enfrentam privações de higiene no ambiente escolar.