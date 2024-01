Medicamentos da Farmácia Popular no Pará: Saiba como ter acesso

O Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), que disponibiliza medicamentos utilizados na Atenção Primária à Saúde (APS) em parceria com farmácias e drogarias da rede privada, está presente no Pará. O Estado possui 781 espaços autorizados. Em 2023, 14 novos estabelecimentos foram credenciados no Pará.

Segundo o Ministério da Saúde, o programa contempla o tratamento de 11 doenças e oferece tanto medicamentos gratuitos quanto fraldas geriátricas e medicamentos subsidiados. No caso dos subsidiados, o Ministério da Saúde paga parte do valor dos medicamentos (até 90% do valor de referência tabelado) e o cidadão paga o restante, de acordo com o valor praticado pela farmácia.

Entre junho e novembro de 2023, o Farmácia Popular atendeu 41.092 beneficiários do Bolsa Família no Pará, com a dispensação de mais de 16,7 milhões de medicamentos e fraldas geriátricas, com investimento de R$ 3 milhões. Até novembro do ano passado, mais de 245 mil paraenses tiveram acesso a medicamentos pelo programa.

Para acessar os medicamentos disponíveis, o paciente deve comparecer a um estabelecimento credenciado, identificado pela logomarca do Farmácia Popular. A pessoa precisa apresentar documento oficial com foto e número do CPF ou documento de identidade em que conste o número do CPF, além de receita médica dentro do prazo de validade, tanto do SUS quanto de serviços particulares.

No caso de fraldas geriátricas, o paciente deverá ter idade igual ou superior a 60 anos ou ser pessoa com deficiência, e deverá apresentar prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade do uso.