Farmacêutico é preso após lamber nádegas de jovem ao aplicar injeção

Um farmacêutico de 33 anos foi preso após assediar uma jovem de 21 anos em uma farmácia localizada em Vicente Pires, região administrativa do Distrito Federal. A vítima costumava ir ao estabelecimento para tomar anticoncepcional injetável e relatou que ainda não conhecia o funcionário que ficou responsável pela aplicação do medicamento.

Segundo a vítima, ao entrar na sala de injetáveis, o enfermeiro fechou a porta. Ela então abaixou um pouco a calça e ele pediu que ela se virasse para a parede. Abaixado, ele injetou a agulha da seringa no glúteo da cliente e, sem aplicar a medicação, passou a língua na nádega da jovem, retirando a seringa logo em seguida.

A vítima relatou que passou a mão no local e sentiu a pele “úmida de saliva”. Ela então olhou para o enfermeiro, que perguntou se “o medicamento estava saindo”. Constrangida, a jovem deixou rapidamente a farmácia. Ao chegar em casa, relatou o que havia ocorrido para a mãe, que foi até o estabelecimento e pediu para falar com o gerente.

No meio da conversa, o suspeito se manifestou, alegando emsua defesa que a vítima teria abaixado as calças até os joelhos durante a aplicação, dando a entender que ela havia sido conivente com o abuso sofrido. A mãe da jovem decidiu fazer um boletim de ocorrência na 38ª Delegacia de Polícia.

Durante o depoimento, a vítima declarou que pensou ter sentido escorrer o medicamento da injeção, até preceber que se tratava de saliva. Durante as investigações, a polícia descobriu que uma colaboradora da loja já havia feito reclamações sobre o comportamento inadequado do suspeito. A testemunha relatou que o funcionário costumava chamá-la de "gostosa" e a olhava de maneira inconveniente, o que a deixava constrangida.

O enfermeiro foi preso e autuado em flagrante por importunação sexual, sendo levado à carceragem da polícia. Caso seja condenado, ele pode receber pena de um a cinco anos de prisão.