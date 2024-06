Fapesp reajusta valores de bolsas e alunos de mestrado recebem mais do que doutorandos da Capes

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) anunciou, nessa quarta-feira (26/06), reajuste em até 45% nos valores de bolsas para alunos de Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado, Pós-Doutorado, Jovem Pesquisador e Bolsa Projeto Geração. Com a mudança, os mestrandos da Fapesp passam a receber mais do que estudantes de doutorado da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A Capes é um órgão federal, parte do Ministério da Educação.

Antes do reajuste, os valores da Fapesp já eram superiores à Capes. Entretanto, a discrepância entre as bolsas pagas para os alunos de pós-graduação chamou a atenção. Na fundação paulista, a partir de agosto, os mestrandos recebem R$ 3,3 mil, enquanto os doutorandos da iniciativa do Governo Federal recebem R$ 3,1 mil. Outro valor expressivo é o da bolsa de pós-doutorado da Fapesp, que passa a ser mais do que o dobro pago pela Capes. Confira abaixo as quantias.

Valores de bolsas da Fapesp

Iniciação Científica (IC): R$ 1.080,00 (antes R$ 879,60)

Mestrado I (MS-I): R$ 3.120,00 (antes R$ 2.582,40)

Mestrado II (MS-II): R$ 3.300,00 (antes R$ 2.741,70)

Doutorado I (DR-I, DD-I e DD-2): R$ 5.520,00 (antes R$ 3.805,80)

Doutorado II (DR-II, DD-3 e DD-4): R$ 6.810,00 (R$ 4.710,30)

Pós-Doutorado (PD-BR): R$ 12.000,00 (antes R$ 9.318,90)

Jovem Pesquisador: R$ 13.260,00 (antes R$ 10.588,20)

Bolsa Projeto Geração: R$ 12.000,00 (antes R$ 9.318,90)

Valores de bolsas da Capes

Mestrado: R$ 2.100,00

Doutorado: R$ 3.100,00

Pós-Doutorado: R$ 5.200,00

Professor Visitante Nacional Sênior: R$ 8.905,42

Em comunicado oficial, o Conselho Superior da Fapesp firmou o compromisso de conceder o benefício do ressarcimento da contribuição previdenciária a pesquisadores de pós-doutorado. Ou seja, alunos poderão requerer à Receita Federal valores calculados e pagos incorretamente à Previdência Social. O objetivo, de acordo com o conselho, é “assegurar a inserção dos pesquisadores no regime comum da previdência social e incentivar a continuidade e a excelência das atividades de pesquisa no Estado de São Paulo”.

“A formação de pessoal qualificado continua sendo vista como uma das missões centrais da Fapesp. O Conselho Superior entende que o momento de incertezas que cercam o futuro da atividade científica no país exige ações eficazes para preservar a continuidade da formação de pesquisadores e assegurar a solidez do sistema de ciência, tecnologia e inovação no Estado e no país”, informou o órgão.

Os novos valores de bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, bem como a resolução voltada à Previdência Social, entram em vigor a partir do dia 01 de agosto de 2024.

No X (antigo Twitter), membros da comunidade acadêmica celebraram as mudanças da Fapesp e criticaram o Governo Federal. “Fapesp corretíssima em valorizar nossos jovens cientistas”, disse um internauta. “Vai dar para ser cientistas nesse estado por um tempo. Obrigado, Fapesp. Eu te amo”, escreveu outro.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)