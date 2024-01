Família doa órgãos de grávida que morreu após o parto

A família de uma gestante, de 35 anos, que morreu após complicações no parto, em Pindamonhangaba (SP), decidiu doar os órgãos da vítima. A captação dos órgãos foi realizada na última sexta-feira (12) após a confirmação da morte cerebral de Amanda de Souza Gouveia Siqueira.

Amanda deu à luz na segunda-feira (8) e a criança passa bem. Equipes médicas de Ribeirão Preto, Sorocaba e Campinas pousaram no aeroporto de São José dos Campos para o trabalho.

Segundo informações do hospital 10 de Julho, a paciente entrou na sala de cirurgia por volta das 16h10 e as equipes fizeram a captação do fígado, rins, pulmões e córneas de Amanda. A cirurgia terminou por volta das 22h.

Ainda não se sabe quando irá ocorrer o velório da Amanda, mas a previsão é que aconteça ainda neste sábado (13), em Caçapava.