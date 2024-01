Família de Bruno Pereira faz vaquinha virtual para custear tratamento do filho do indigenista

A família do pequeno Pedro, filho do indigenista Bruno Araújo Pereira, que foi morto em junho de 2022 durante viagem com o jornalista inglês Dom Phillips pela região do Vale do Javari, na Amazônia, está fazendo uma vaquinha virtual para custear a segunda parte do tratamento oncológico da criança.



Aos cinco anos de idade, o filho do indigenista passa por um tratamento para neuroblastoma, tipo agressivo de câncer. Ele foi diagnosticado no ano passado e, há cinco meses, faz quimioterapia em um hospital público.



A segunda parte do tratamento, que é a fase da imunoterapia, não é disponibilizada pelo SUS. Para que não ocorra a metástase, e o câncer não se espalhe pelo organismo de Pedro, é necessário o uso de um remédio caro, não disponível na rede pública brasileira.

Milhares de pessoas estão compartilhando o link da campanha "Salve Pedro". A vaquinha virtual é acessada no endereço www.salvepedro.com.br.

