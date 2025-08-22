Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Falta homem no país? Brasil tem 92 homens para cada 100 mulheres, revela IBGE

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2024 confirma desequilíbrio de 8% na distribuição populacional por gênero, afetando principalmente mulheres acima dos 40 anos.

Redação O Liberal

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que existem 92 homens para cada 100 mulheres no Brasil, confirmando um desequilíbrio na distribuição populacional por gênero. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua 2024, apresentada nesta sexta-feira (22).

O levantamento comprova com números o que muitas brasileiras, principalmente aquelas com mais de 40 anos, já percebiam no dia a dia: a menor presença masculina na população. A diferença representa um desequilíbrio de 8% na distribuição populacional entre os gêneros.

A PNAD Contínua, um dos principais instrumentos de coleta de informações demográficas do país, foi realizada em domicílios de todas as regiões brasileiras, seguindo a metodologia estabelecida pelo IBGE.

O estudo não apresenta as causas específicas para este desequilíbrio demográfico, nem oferece comparativos com períodos anteriores que permitiriam avaliar se esta tendência está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo.

Os resultados agora integram as estatísticas oficiais brasileiras e servirão como referência para estudos demográficos e políticas públicas que considerem a distribuição populacional por gênero no Brasil.

O desequilíbrio afeta principalmente a população feminina, que constitui a maioria demográfica conforme os dados apresentados. A disparidade é mais notada entre mulheres acima dos 40 anos.

