Falha em subestação de Furnas causa apagão de quase um hora em RJ, SP e MG

Uma falha na subestação de Furnas (Rocha Leão), localizada no município de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, foi a causa do apagão de quase uma hora registrado na noite de ontem em municípios do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Com a falha, não foi possível entregar energia para a distribuidora que atende a região, a Enel, informou Furnas.

O apagão ocorreu às 21h21, segundo a subsidiária da Eletrobras, que está analisando as causas do ocorrido.

"As proteções atuaram corretamente para isolamento da falha, causando o desligamento de todos os equipamentos dessa subestação. A equipe técnica de Furnas prontamente iniciou os procedimentos para o restabelecimento do fornecimento para a distribuidora", explicou a estatal, referindo-se à Enel, que atende o Estado do Rio de Janeiro com exceção da capital.

O Operador Nacional do Sistema (ONS) não soube informar imediatamente sobre o acidente, mas disse que vai divulgar uma nota ainda neste domingo, 19.