Fabricante de celular é condenada após aparelho explodir na bolsa de mulher

Enquanto uma mulher, que não teve o nome divulgado, andava de moto, o aparelho celular que ela carregava na bolsa começou a pegar fogo e queimar seus diversos outros pertences. Por conta da explosão, a empresa fabricante do celular foi condenada a ressarcir e indenizar a consumidora. A decisão é da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG).

O tribunal destacou que houve defeitos no produto e relatou a angústia da consumidora. A 3ª Vara Cível da Comarca de Itajubá, também em Minas Gerais, já havia estabelecido quase R$ 800 como reparação pelos danos materiais sofridos pela explosão, além de uma indenização, por danos morais, no valor de R$ 5 mil. A decisão foi mantida pela Câmara.

A fabricante recorreu, alegando que a cliente não encaminhou o produto à assistência técnica. No entanto, a relatora do caso, desembargadora Juliana Campos Horta, afirmou que as provas demonstravam que a mulher enviou diversos e-mails e reclamações à empresa, mas não obteve resposta.