Expediente bancário sofre alterações neste final de ano; Confira

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as agências bancárias terão os dias de funcionamento alterados devido às festas de final de ano. No dia 23 de dezembro, o expediente será normal tanto para atendimento ao público quanto para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes.

No entanto, no dia 30 de dezembro, não haverá expediente bancário e as agências não abrem para atendimento ao público. De acordo com o estabelecido pela Resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, sábados, domingos e feriados de âmbito nacional não são considerados dias úteis para fins de operação bancária.

Dessa forma, os bancos não funcionarão nos dias 24 e 25 de dezembro (Natal) e nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro (Confraternização Universal). No dia 2 de janeiro (segunda-feira), os bancos voltam ao expediente normal de atendimento ao público.

Durante os feriados, os clientes podem utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)