Executivo de aeroporto internacional é preso após mostrar órgão sexual para meninas

Renan Alvez Zani, 36 anos e executivo do Aeroporto Internacional de Viracopos foi preso na noite dessa segunda-feira (14/04), após ser identificado em vídeo capturado por câmeras de segurança após ter mostrado o órgão sexual e se masturbardo em frente duas meninas de 12 e 14 anos que passeavam com um cachorro no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo. Caso ocorreu no domingo (13/04).

Nas imagens, é possível ver o executivo estacionando seu carro, um Renault Sandero preto. Ele abre a porta do veículo e, com a mão na genitália, aguarda a aproximação das menores de idade, que estavam passeando com o cachorro.

Veja o vídeo

Renan as aborda com a desculpa de pedir uma informação, se levanta e começa a massagear o pênis. Ao perceberem a ação, as meninas saem rapidamente. O crimonoso, então, começa a caminhar na direção delas, mas desiste, volta para o carro e deixa o local.

A Polícia Civil de São Paulo conseguiu identificar Renan a partir das imagens, que circularam em grupos de WhatsApp do bairro. Ele foi conduzido ao 16º Distrito Policial, onde foi reconhecido pelas menores de idade.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, Editora web de OLiberal.com