Ex-senador vaza foto de pênis em post no Facebook onde espalha fake news

O ex-senador Magno Malta (PL-ES) virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (19) após uma publicação em seu perfil no Facebook onde deixou escapar a foto de um pênis. O post já foi apagado, mas internautas compartilharam a captura da tela com o deslize.

No post, Malta reclama do Facebook, que classificou uma outra publicação sua como “parcialmente falsa”. Ele havia compartilhado um vídeo do médico Anthony Wong, defensor da cloroquina e do “tratamento precoce” contra a covid-19, que faleceu recentemente.

Na postagem em que aparecem as fotos de pênis, o ex-senador tirou um print da tela do celular em que, além da imagem do médico, fotos de sua galeria também são mostradas. Entre elas, duas fotos de uma mão segurando o órgão genital. No entanto, não fica claro de quem é o pênis mostrado nas fotos.