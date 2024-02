Ex-repórter da Globo é baleada em tentativa de assalto ao deixar Sapucaí

A jornalista Nathalia Santos, de 30 anos, foi baleada em uma tentativa de assalto quando deixava a Sapucaí ao lado do marido, na última segunda-feira (12), quando aconteceu o segundo dia dos desfiles das escolas do Rio de Janeiro.

Nathalia e o marido já estavam dentro de um táxi quando foram abordados por criminosos. Segundo nota divulgada pela equipe da jornalista, ela foi atingida por um tiro no quadril e precisou ser operada e, felizmente, passa bem. O marido dela não foi atingido.

"Ao retornar do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, Nathalia Santos sofreu juntamente a seu esposo uma tentativa de assalto, os dois estavam dentro de um táxi que foi alvejado por dois tiros, um deles infelizmente atingiu Nathalia no quadril, que precisou passar por cirurgia e, no intuito de tranquilizar a todos, informamos que o procedimento foi um sucesso. Nathalia está bem emocionalmente e, fisicamente, ainda com algumas dores, tudo dentro do previsto", disse a assessoria de Nathalia em comunicado.

Jornalista disse ter temido pela própria vida. "Tive medo do que poderia acontecer comigo. Como mãe, pensamos sempre nos nossos filhos em primeiro lugar, mas, graças a Deus, fui socorrida rapidamente e muito bem acolhida por toda a minha família, amigos e equipe".

Nathalia Santos ficou conhecida por trabalhar ao lado de Regina Casé no "Esquenta!". Nos comentários da publicação, Casé se solidarizou com Nathalia.

"Meu amor, sigo rezando desde o primeiro minuto para que você não sinta mais estas dores. Mesmo sua família sendo uma rede de apoio maravilhosa, você sabe que pode contar com a gente", postou a atriz Regina Casé em rede oficial.